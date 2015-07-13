Гривня продолжает снижаться – на межбанке 22,10 за доллар

В понедельник, 13 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,95/22,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,2390/24,020 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3890 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9638 грн/долл., к этому часу заключено 499 сделок на сумму 319,46 млн долл.