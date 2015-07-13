Яценюк в Вашингтоне призвал кредиторов принять предложение Украины

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на инвестиционной конференции Украина-США в Вашингтоне призвал кредиторов принять предложение Украины по реструктуризации внешнего долга объемом 15,3 млрд долл., оказав таким образом реальную помощь населению страны.

«Я прошу кредиторов объединиться и быть конструктивными. Это реальная помощь населению Украины. Я прошу принять предложение Украины о реструктуризации долга, это критически важно», - сказал он.

Также премьер выразил уверенность в том, что соглашение с кредиторами в конечном итоге будет достигнуто.

«Мы верим в то, что нам удастся достигнуть успеха в операции по реструктуризации долга. Это очень важно», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, глава Министерства финансов Украины Наталья Яресько 15 июля проведет в Вашингтоне первую с апреля официальную личную встречу с Комитетом кредиторов, чтобы обсудить проводимую Украиной реструктуризацию части государственного долга.

В рамках программы с МВФ Украина ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации части госдолга, в результате которых рассчитывает за счет продления сроков уплаты, снижения купона и частичного списания номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

В конце июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами, Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.

По ее словам, возможный мораторий не окажет существенного влияния на внутренний рынок Украины, в то время как некоторые эксперты прогнозируют в этой связи девальвацию гривни на 20%.