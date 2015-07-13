ГФС сменила 60% руководства украинских таможен

Государственная фискальная служба Украины сменила 60% состава руководства украинской таможни.

Об этом заявил глава ГФС Роман Насиров на инвестиционной конференции Украина-США в Вашингтоне.

"На 60% было заменено руководство таможни, мы этот процесс закончим за следующие два-три месяца", - сказал он.

По его словам, фискальная служба запускает новую электронную систему кадров, которая позволит на протяжении следующих нескольких лет значительно обновить состав таможни.

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"Мы пытаемся внедрить новый подход к найму на работу, а также к тем людям, которые уже работают", - сказал он.