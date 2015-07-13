Нацбанк: инфляция замедлилась, потому что украинцы обеднели и стали меньше покупать

Национальный банк Украины объясняет замедление инфляции в июне до 0,4% с 2,2% в мае снижением покупательной способности населения, сообщается на сайте регулятора.

Нацбанк отмечает, что реальная заработная плата снизилась на 27,6% в годовом измерении.

Кроме того, среди факторов, влияющих на замедление инфляции, регулятор назвал сезонное увеличение предложения овощей и фруктов, а также дальнейшее снижение эффектов девальвации гривни, которая произошла в начале года.

Регулятор отмечает, что цены на фрукты и овощи в июне снизились на 2,3% и на 2,6% соответственно, а так как данные товары занимают весомое место в группах «сырые продукты» и «продукты питания», это обусловило снижение динамики этих групповых индексов в июне на 0,7% и 0,2% соответственно.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2015 года по сравнению с маем, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 0,4% с 2,2%, зафиксированных месяцем ранее.