У Гонтаревой продолжают опускать официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2196.3753 (13 июля – 2191.6483)

100 EUR – 2426.7751 (13 июля – 2451.3586)

10 RUR – 3.8800 (13 июля – 3.8675)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,95/22,10 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,2390/24,020 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3890 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9638 грн/долл., к этому часу заключено 499 сделок на сумму 319,46 млн долл.