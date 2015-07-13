Яресько хочет забрать у Кипра статус "налогового рая для украинского бизнеса"
19:57, 13 июля 2015Финансы
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Украина и Кипр готовятся изменить условия двусторонних налоговых соглашений, благодаря которым украинский бизнес уклоняется от уплаты значительного количества налогов.
Яресько: Мы применяем меры против оттока капитала в "налоговые раи" / Фото УНИАН
Об этом во время заседания украинско-американского бизнес-форума в Вашингтоне заявила министр финансов Наталья Яресько, сообщает «Украинская правда».
"Мы применяем меры против оттока капитала в "налоговые раи". Только на прошлой неделе наша делегация вернулась с Кипра, где мы повторно обсудили условия существующего налогового соглашения, чтобы вернуть его к критериям ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – ред.)" – заявила она.
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По словам Яресько, правительство больше не может позволить той или иной стране "служить налоговым раем для украинского бизнеса".
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