Яресько хочет забрать у Кипра статус "налогового рая для украинского бизнеса"

Об этом во время заседания украинско-американского бизнес-форума в Вашингтоне заявила министр финансов Наталья Яресько, сообщает «Украинская правда».

"Мы применяем меры против оттока капитала в "налоговые раи". Только на прошлой неделе наша делегация вернулась с Кипра, где мы повторно обсудили условия существующего налогового соглашения, чтобы вернуть его к критериям ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – ред.)" – заявила она.

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По словам Яресько, правительство больше не может позволить той или иной стране "служить налоговым раем для украинского бизнеса".