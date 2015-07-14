Греция пропустила очередной платеж МВФ по кредиту в размере 456 миллионов евро
Греция пропустила очередной платеж по кредиту Международному валютному фонду (МВФ) в размере 456 млн евро, который требовалось провести в понедельник, 13 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.
Официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что сейчас, после того, как Греция пропустила платеж по кредиту в прошлом месяце, общая задолженность Афин перед фондом составляет 2 млрд евро.
По словам Райса, совет директоров МФВ проинформирован о том, что Греция не осуществила платеж 13 июля.
Читайте такжеСМИ: Испания выделит на спасение Греции около 10 миллиардов евро
"Запрос от греческого правительства на продление срока погашения долга от 30 июня, как ожидается, будет обсуждаться советом директоров в предстоящие недели", - добавил он.
Ранее УНИАН сообщал до 1 июля Греция не перевела Международному валютному фонду очередной платеж в размере 1,5 млрд евро, что практически означает признание дефолта по долговым обязательствам.