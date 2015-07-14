Греция пропустила очередной платеж МВФ по кредиту в размере 456 миллионов евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что сейчас, после того, как Греция пропустила платеж по кредиту в прошлом месяце, общая задолженность Афин перед фондом составляет 2 млрд евро.

По словам Райса, совет директоров МФВ проинформирован о том, что Греция не осуществила платеж 13 июля.

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"Запрос от греческого правительства на продление срока погашения долга от 30 июня, как ожидается, будет обсуждаться советом директоров в предстоящие недели", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал до 1 июля Греция не перевела Международному валютному фонду очередной платеж в размере 1,5 млрд евро, что практически означает признание дефолта по долговым обязательствам.