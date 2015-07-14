США подключились к расследованию отмывания российских денег в Deutsche Bank

Регулятор банковской системы Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка, передает Прайм со ссылкой на агентство Блумберг.

"Регулятор запросил у Deutsche Bank AG емэйлы, записки, списки клиентов и другие документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами московского офиса", - передает агентство.

Запрос означает то, что "расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России становится более глубоким". Власти пытаются выяснить, "не проводили ли работники московского офиса сделки, которые могли помочь российским клиентам обойти экономические санкции".

Ранее агентство сообщило, что объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 годы.

В конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.

Интернет-издание Manager Magazin в мае со ссылкой на источники в банке сообщало, что сотрудники московского отделения занимались для российских клиентов отмыванием значительных объемов денежных средств сомнительного происхождения, речь шла о сумме, эквивалентной по меньшей мере сотне миллионов евро.