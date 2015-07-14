Яценюк и американский бизнес: с кем встречался и что обсуждал

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, во время встречи с руководством компании Westinghouse были обсуждены вопросы реализации контракта на поставку свежего ядерного топлива. Также обсуждалось новое направление сотрудничества - повышение мощности действующих атомных энергоблоков, участие в программах модернизации и повышения безопасности украинских АЭС. Поднимался вопрос о возможности использования компанией Westinghouse мощностей украинского рынка машино- и приборостроения.

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Во время встречи с представителями американской нефтегазовой компанией Frontera стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере разведки и разработки нефти и газа Украины, а также реализации проекта импорта LNG с мощностей американской компании в Грузии. Подтвержденные запасы природного газа компании в Грузии составляют почти 300 млрд. кубометров.

Во время встречи с ведущей международной компанией TrailStone стороны обсудили перспективы торговли газом в Украине, инвестирование в добычу нефти и газа, а также управление активами в энергетическом секторе Украины. Представители TrailStone приветствовали действия украинской власти по либерализации внутреннего рынка газа и заявили о планах компании выйти на газовый рынок Украины этой осенью.

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С руководством компании Cargill глава украинского правительства обсудил состояние сотрудничества и инвестиционные проекты, которые могут быть в перспективе реализованы между Украиной и США в агропромышленной сфере.