Без реформы НДС-счетов для энергетиков неплатежи в системе увеличатся на 2 млрд. грн – эксперт

Об этом в эфире канала NewsOne заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский.

По его словам, на сегодняшний день Украина стоит на пороге очередного кризиса взаиморасчетов внутри энергосистемы, что в результате может стать одной из причин провала подготовки к отопительному сезону и веерных отключений электроэнергии.

«Вопрос расчетов решается достаточно просто путем администрирования со стороны государства. С 1 июля заработала новая система автоматического учета НДС. Деньги, которые приходят в облэнерго, которые мы с вами платим поставщикам, должны авансироваться в бюджет каждые 10 дней в виде НДС на специальных счетах. При этом генерация платит НДС раз в месяц. То есть пошел рассинхрон», - пояснил Землянский.

Эксперт считает, что для решения проблемы Минэнерго достаточно синхронизировать систему, выйдя с инициативой внесения соответствующих изменений в законодательство. «Государственная фискальная служба не возражает по этому поводу. Они готовы, чтобы энергетики платили НДС либо подекадно, либо помесячно», - сообщил он.

По словам Землянского, в парламенте также находится законопроект 2173а о внесении изменений в Налоговый кодекс, который также может синхронизировать систему, не нарушая общих принципов автоматической системы администрирования НДС. Документ предполагает переход энергопоставляющих компаний на помесячные налоговые НДС-платежи – так же, как сегодня работают энергогененирующие компании. Тогда вся цепочка – от генерации – до дистрибуции – будет синхронизирована, и система избежит неплатежей и кассовых разрывов.

«В противном случае, если синхронизация не будет произведена, мы можем получить реальную проблему – кризис платежей внутри системы, между поставляющими компаниями и генерирующими. Причем объем неплатежей может достигать 2 млрд. грн. В цене угля это практически 1 млн т угля. Это то, что недополучит генерация, что впоследствии недополучат шахтеры. Причем речь идет о шахтерах в Львовско-волынском угольном бассейне, это не предприятия, которые работают в зоне АТО», - отметил эксперт.