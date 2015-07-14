Российский рубль и фондовые индексы резко упали после согласования сделки с Ираном

​Утренние торги валютой на Московской бирже открылись во вторник на фоне сообщений СМИ о том, что «шестерка» международных переговорщиков договорилась с Ираном об условиях соглашения по ядерной проблеме.

В результате курс рубля к доллару и евро быстро пошел вниз, сообщает РБК.

Через несколько минут после открытия торгов курс доллара впервые на этой неделе перевалил за отметку 57 руб., поднявшись на максимуме до 57,113 руб., что на 59,3 коп. выше уровня закрытия торгов в понедельник.

Курс евро в ходе утренних торгов достиг отметки 62,69 руб., что на 48,5 коп. выше уровня закрытия торгов понедельника.

Снижение курса рубля происходит на фоне нового падения цен на нефть, которые на фоне ожидания отмены антииранских санкций вновь опустились ниже $57 за баррель. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снижалась до $56,96 за баррель, что на 2% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

«Нефть Brent продолжает курсировать в интервале $55-59 за баррель. Пробитие уровня в $60 за баррель вверх требует мощных драйверов, а на фоне подготовки финального соглашения с Ираном, сулящего снятие со страны санкций на поставки энергоносителей, таким драйверам появиться просто неоткуда. Соответственно, сложившаяся ситуация будет препятствовать дальнейшему укреплению российского рубля по отношению к доллару», — отмечает аналитик АКБ «Российский Капитал» Анастасия Соснова.

К 10:35 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 56,99 руб., евро — 62,62 руб.

Официальный курс доллара с 14 июля 2015 года установлен ЦБ на уровне 56,6079 руб., официальный курс евро — 62,9819 руб.

Российские фондовые индексы за несколько первых минут сессии значительно упали. Индекс РТС к 10:05 мск снизился на 1,09% до 905 пунктов, а ММВБ – на 0,25% до 1638 пунктов.

В начале июля опрос Bloomberg показал, что Россия потеряет больше всех остальных участников нефтяного рынка, если на него вернется Иран. В частности, исламская республика станет основным конкурентом России в Европе.