Греция заплатила 85,2 миллиона евро по японским бондам
12:16, 14 июля 2015Финансы
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Греция во вторник погасила долг так называемых "самурайских облигаций", номинированных в иенах, но выданных эмитенту за пределами Японии.
REUTERS
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NHK.
Чиновники крупного японского банка Mizuho заявили, что Греция выкупила 11,7 миллиардов иен или около 85,2 миллиона евро долга со сроком погашения во вторник.
Так называемые "самурайские облигации" были выпущены в 1995 году Грецией в размере 20 миллиардов иен (145,6 миллиона евро по нынешнему курсу).
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Отказ или задержка в выплате "самурайских облигаций", несмотря на их небольшое количество, давала бы формальный повод для Токио объявить дефолт Греции по своим долгам.
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