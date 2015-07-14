Греция заплатила 85,2 миллиона евро по японским бондам

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NHK.

Чиновники крупного японского банка Mizuho заявили, что Греция выкупила 11,7 миллиардов иен или около 85,2 миллиона евро долга со сроком погашения во вторник.

Так называемые "самурайские облигации" были выпущены в 1995 году Грецией в размере 20 миллиардов иен (145,6 миллиона евро по нынешнему курсу).

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Отказ или задержка в выплате "самурайских облигаций", несмотря на их небольшое количество, давала бы формальный повод для Токио объявить дефолт Греции по своим долгам.