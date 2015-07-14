Гривня на межбанке торгуется ниже 22 за доллар

Во вторник, 14 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,95/22,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,17/24,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3870 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,9998 грн/долл., к этому часу заключено 43 сделки на сумму 14,12 млн долл.