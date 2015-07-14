Фонд гарантирования предложил ликвидировать банк "Киевская Русь"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка «Киевская Русь», сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, срок действия временной администрации в банке закончился, и наименее затратным способом его выведения с рынка является ликвидация с возмещением по вкладам физлиц через Фонд гарантирования.

Также сообщается, что с 13 июля временно приостановлены выплаты вкладчикам банка для завершения формирования перечня вкладчиков, которые имеют право на возмещение в период ликвидации. Выплаты возобновятся не позднее семи дней со дня принятия Нацбанком решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Киевская Русь» неплатежеспособным 19 марта, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в этот банк временную администрацию.

Банк «Киевская Русь» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков. Основным акционером банка, по данным НБУ, является Виктор Братко.