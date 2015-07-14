Госдолг Италии достиг исторического максимума – 2,2 триллиона евро

Размер государственного долга Италии в мае текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума — 2,218 триллиона евро, сообщил во вторник центральный банк страны, передают РИА Новости.

Предыдущий негативный рекорд был установлен ровно год назад, в мае 2014 года, когда государственная задолженность составила 2,166 триллиона евро.

С начала 2015 года госдолг Италии увеличился на 83,3 миллиарда евро (на 3,9%). Только в течение мая долговая нагрузка выросла сразу на 23,4 миллиарда евро.

Из статистических документов центробанка следует, что рост госдолга был связан с увеличением денежной наличности, падением курса евро и изменениями на рынке гособлигаций.

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Согласно данным Статистического управления ЕС (Eurostat), опубликованным в апреле, госдолг Италии составил 132,1% от ВВП страны. По этому показателю Италия уступает в Евросоюзе только Греции (177,1%). Госдолг Италии превысил 130% от ВВП еще в первом квартале 2013 года.