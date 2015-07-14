Госстат зафиксировал дефляцию в Киеве и четырех областях

В июне по сравнению с маем в пяти областях Украины была зафиксирована дефляция, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

В частности, в Тернопольской области Госстат зафиксировал дефляцию на уровне 0,6%, в Николаевской области – 0,2%, Житомирской и Черниговской – 0,1%, а также в городе Киев на уровне 0,3%.

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Наибольший уровень инфляции по итогам июня по сравнению с маем Госстат зафиксировал в Донецкой области на уровне 1,4%, Полтавской области - 0,8%.

В июне против мая 2015 продукты питания больше всего подешевели в Киеве – на 1,4%, одежда и обувь - в Волынской области (на 3,3%), техника – в Тернопольской области на 1,5%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2015 года по сравнению с маем, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 0,4% с 2,2%, зафиксированным месяцем ранее.