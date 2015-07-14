Гривня на межбанке не смогла подняться выше 22 за доллар
17:32, 14 июля 2015Финансы
1465
Украинская валюта заметно подешевела.
REUTERS
Во вторник, 14 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,03/22,12.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,31/24,41, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3890/0,3910.
Читайте такжеНБУ смягчил для банков ограничения по покупке валюты
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9953 грн/долл., к этому часу заключено 535 сделок на сумму 337,05 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter