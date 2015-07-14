Гривня на межбанке не смогла подняться выше 22 за доллар

17:32, 14 июля 2015
Финансы
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Украинская валюта заметно подешевела.

REUTERS

Во вторник, 14 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,03/22,12.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,31/24,41, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3890/0,3910.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9953 грн/долл., к этому часу заключено 535 сделок на сумму 337,05 млн долл.

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