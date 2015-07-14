Нацбанк снова понизил курс гривни вплотную к 22 за доллар

Национальный банк вернулся к снижению официального курса гривни.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2199.5345 (14 июля – 2196.3753); Читайте такжеЭкспресс-прогноз курса валют на июль 100 евро – 2426.3065 (14 июля – 2426.7751); 10 российских рублей – 3.8604 (14 июля – 3.8800). Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,03/22,12.

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