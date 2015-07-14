ГПУ подготовила законопроект о возвращении украденного прежней властью

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, в ходе работы рабочей группы, которая работает над возвращением в Украину средств, полученных преступным путем бывшими чиновниками Украины, Генпрокуратурой подготовлен законопроект об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые предусматривают усовершенствование института ареста и процедуры специального досудебного расследования.

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Руководитель межведомственной рабочей группы - заместитель генпрокурора Виталий Касько обратился к Администрации президента с просьбой поддержать предложенный ведомством законопроект и рассмотреть вопрос о его внесении на рассмотрение Верховной Рады.

В ГПУ подчеркнули, что внедрение положений законопроекта позволит более эффективно обеспечить исполнение уголовных наказаний имущественного характера, возмещение ущерба, причиненного уголовным правонарушением, а также осуществление мер уголовно-правового характера, в том числе в отношении юридических лиц.

«В частности, предложенные изменения призваны усовершенствовать процедуру инициирования перед судом ареста имущества, которое пытается скрыть правонарушитель путем передачи его во владение другим лицам. В случае одобрения парламентом предложенных изменений появится реальная возможность представлять в суд доказательства принадлежности имущества подозреваемому в коррупции чиновнику, которое оформлено на его родственников или знакомых, и накладывать на него арест по решению суда с целью дальнейшей конфискации. В целом законопроект призван решить ряд проблем, которые на сегодняшний день существуют в сфере возврата из-за границы активов, полученных бывшими высокопоставленными чиновниками за счет разворовывания государственного имущества», - добавили в Генпрокуратуре.