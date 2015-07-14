Украина и Канада завершили переговоры по созданию ЗСТ

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, от имени правительства Украины документ подписала Торговый представитель Украины Наталия Микольская, от имени правительства Канады - представитель Министерства иностранных дел, торговли и развития Канады – директор департамента доступа к рынкам Марвин Хильдебранд.

Яценюк подчеркнул, что подписание этого документа – это “открытие новой страницы в двусторонних отношениях Украины и Канады”.

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“Это должно углубить украинско-канадское сотрудничество, увеличить наши двусторонние инвестиции. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать наши страны процветающими”, - подчеркнул он.

“У нас широкая повестка дня, нужно делать следующие шаги”, - добавил Яценюк, от имени правительства Украины он выразил признательность правительству Канады за все усилия на поддержку нашего государства.

Положения проекта Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой обеспечивают, в частности, углубление торгового и экономического сотрудничества, в том числе в части торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности, регулирования государственных закупок.

Сразу после вступления в силу соглашения Канада откроет украинским экспортерам свободный доступ к 98% своего рынка товаров. Зато Украина, прежде чем либерализовать рынок, полностью отменив импортные пошлины, будет иметь в распоряжении переходный период.

В долгосрочной перспективе для бизнеса соглашение станет возможностью диверсификации торговых потоков, станет толчком к модернизации украинских предприятий для производства товаров с высокой добавленной стоимостью для экспорта в Канаду, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк находится с рабочим визитом в Канаде.