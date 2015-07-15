Рост ВВП Китая во втором квартале составил прогнозируемые правительством 7%

Рост ВВП Китая во втором квартале текущего года составил 7%, говорится в отчете Статбюро КНР.

«В первой половине 2015 года, столкнувшись со сложными внутренними и внешними экономическими факторами, ЦК Партии придерживался линии «движения вперед к сохранению стабильности» и применил научные и точные методы для макро-регуляции, что подтолкнуло систему к реформам и институционным инновациям», — отмечается в отчете.

Читайте такжеКитайский "фондовый пузырь" и Украина Официальный представитель Статбюро КНР Шэн Лайюнь, представляя доклад на пресс-конференции, подчеркнул, что добиться этого показателя во втором квартале было нелегко, передает ПРАЙМ. Он также добавил, что все показатели "корректны и нет вопроса о том, что они завышены".

По итогам прошлого года ВВП Китая вырос на 7,4%, что стало самым худшим показателем за последние почти 25 лет. Кроме того, впервые с 1998 года власти Китая не смогли достичь поставленной цели, которая была на отметке 7,5%.

В марте этого года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил, что правительство рассчитывает в 2015 году на рост ВВП в районе 7%. Ранее МВФ прогнозировало, что рост экономики Китая в 2015 году замедлится до 6,8% и до 6,3% - в 2016 году.

Замедление роста ВВП второй по объему экономики мира вызывает обеспокоенность у экспертов. Но китайские власти не разделяют пессимизма в отношении своей экономики. Замедление экономического роста Китай называет "новой нормой", которая подразумевает качественное развитие, а не быстрые темпы роста.

Напомним, 8 июля индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 6,4%, а индекс CSI300, включающий крупнейшие компании Шанхая и Шэньчжэне, рухнул на 6,7%. Ценные бумаги, имеющие оборот на китайском фондовом рынке, понесли фантастические потери - более $3 трлн своей стоимости – максимальное обесценивание с 1992 года. Началась паника, более 500 компаний на следующий день с учетом риска обанкротиться приостановили торги ценными бумагами. Официальный Пекин стал предпринимать беспрецедентные шаги для спасения ситуации, и она уже 12 июля стабилизировалась. Но эксперты предупреждают - китайский рынок перегрет.