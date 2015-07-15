Минфин не смог разместить ОВГЗ на аукционе 14 июля: инвесторы не подали заявки

Министерство финансов Украины не смогло привлечь средства в государственный бюджет на первом в этом месяце плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 июля, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, инвесторам были предложены гривневые облигации со сроком обращения 2 года. Инвесторы не подали ни одной заявки на их приобретение.

Читайте такжеМинфин одолжил более 11 миллиардов для "Нафтогаза" и Фонда гарантированияКак сообщал УНИАН, Минфин планирует в июле провести еще один аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа, в том числе рассчитывает провести размещение валютных облигаций сроком обращения 12 месяцев.

По состоянию на 14 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 491,242 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 359,358 млрд грн, или 73,15% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на сумму 83,850 млрд грн, нерезидентов – 23,794 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга – 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.