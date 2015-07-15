Нацбанк отозвал валютные лицензии у четырех компаний

Национальный банк Украины отозвал у четырех компаний генеральные лицензии на осуществление валютных операций, сообщается на сайте Национального банка Украины.

В частности, регулятор 13 июля отозвал лицензию компаний «КапиталТраст Секьюритиз», «Сортис», «Фоил Секьюритиз Юроп», «Украинский фондовый центр».

Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года Национальный банк инициировал внесение изменений в валютное законодательство с целью запретить валютообменные операции небанковскими учреждениями.

По информации регулятора, такое решение обусловлено значительным количеством нарушений валютного законодательства именно в небанковских учреждениях, в связи с чем НБУ предлагает закрепить право на наличные валютообменные операции только за банковскими учреждениями, на которые приходится 99% всего наличного оборота по торговле иностранной валютой.