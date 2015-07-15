Сегодня решающие переговоры о реструктуризации долга – Яресько лично встретится с кредиторами

Украина в среду проведет решающие переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на сумму 15,3 млрд долл. в преддверии плановой выплаты 120 млн долл. по купону 24 июля, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, представители Украины в переговорном процессе уверены, что пропуск выплаты по купону хоть и будет считаться техническим дефолтом, но существенно не повлияет на экономическую динамику страны.

В то же время, украинская сторона допускает проведение плановой выплаты в случае сближения позиций в ходе переговоров.

При этом представители комитета кредиторов, являющихся держателями 9 млрд долл. украинского долга, допускают нанесение серьезного ущерба экономике страны в случае невыплаты по купону.

Как сообщал УНИАН, глава Министерства финансов Украины Наталья Яресько 15 июля проведет в Вашингтоне личную встречу с комитетом кредиторов, чтобы обсудить проводимую Украиной реструктуризацию части государственного долга.

В рамках программы с МВФ Украина ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации части госдолга, в результате которых рассчитывает за счет продления сроков уплаты, снижения купона и частичного списания номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

В конце июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.

По ее словам, возможный мораторий не окажет существенного влияния на внутренний рынок Украины, в то время как некоторые эксперты прогнозируют в этой связи девальвацию гривни на 20%.