Казахстан привлек $4 миллиарда путем размещения евробондов

Казахстан разместил еврооблигации на $4 млрд, сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов, передает ИА Zakon.kz.

«Вчера мы разместили евробонды на 4 млрд долларов. Заявка была почти 10 млрд, книга, поэтому можно сказать, что достаточно успешно Казахстан разместился. Это первое размещение такого крупного объема после долгой неопределенности на фоне греческих событий, на фоне переговоров «шестерки» с Ираном», - сказал Султанов.

Он отметил, что доволен итогами размещения суверенных евробондов.

Министр уточнил, что привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета.

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