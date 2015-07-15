Еще один российский банк ушел из оккупированного Крыма
Российский банк ООО «Кубань Кредит» закрывает последнее отделение в оккупированном Крыму.
Клиентам предлагают закрыть вклады или перевести счета в Россию, сообщают «Новости Крыма».
О закрытии филиала в Керчи банк уведомил клиентов смс-сообщениями.
«КБ ООО «Кубань Кредит» сообщает о закрытии 31 июня 2015 года филиала «Симферопольский» в Керчи, по адресу ул. Советская, д. 20», – говорится в уведомлении.
Клиентам предлагают до конца месяца либо закрыть вклады, либо перевести счета в отделения в России, ближайшее из которых находится в Темрюке.
Информации о закрытии отделения в Керчи и причинах принятого решения на официальном сайте банка пока нет.
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Банк «Кубань Кредит» является региональным банком России, осуществляющим свою деятельность в Краснодарском крае. Банк был зарегистрирован в 1993 году.
Напомним, за минувший год в Крыму прекратили работу сразу несколько российских банков.