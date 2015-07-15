Еще один российский банк ушел из оккупированного Крыма

Клиентам предлагают закрыть вклады или перевести счета в Россию, сообщают «Новости Крыма».

О закрытии филиала в Керчи банк уведомил клиентов смс-сообщениями.

«КБ ООО «Кубань Кредит» сообщает о закрытии 31 июня 2015 года филиала «Симферопольский» в Керчи, по адресу ул. Советская, д. 20», – говорится в уведомлении.

Клиентам предлагают до конца месяца либо закрыть вклады, либо перевести счета в отделения в России, ближайшее из которых находится в Темрюке.

Информации о закрытии отделения в Керчи и причинах принятого решения на официальном сайте банка пока нет.

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Банк «Кубань Кредит» является региональным банком России, осуществляющим свою деятельность в Краснодарском крае. Банк был зарегистрирован в 1993 году.

Напомним, за минувший год в Крыму прекратили работу сразу несколько российских банков.