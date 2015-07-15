Рада разрешила одолжить у Германии 500 миллионов евро на восстановление Донбасса

Верховная Рада Украины приняла проект закона №0048 «О ратификации меморандума о совместных намерениях правительства Украины и Федеративной Республики Германия относительно несвязанного финансового кредита в размере 500 млн евро на восстановление Донбасса».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 266 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно меморандуму, правительство Германии намерено предоставить необходимые гарантии под несвязанный финансовый кредит для восстановления общим размером 500 млн евро. Средства будут привлекаться, в частности, для инвестиций в восстановление и модернизацию инфраструктуры регионов восточной части Украины в таких сферах: транспорт, энергетика, теплоснабжение, энергоэффективность, водоснабжение и водоотвод, социальная инфраструктура, восстановление и строительство жилья.

При этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что срок погашения кредита – 15 лет, а льготный период – 5 лет.

В частности, по его словам, принятие данного законопроекта позволит Украине создать правовые основания для получения части несвязанного финансового кредита KfW в размере 300 млн евро для финансирования приоритетных проектов по восстановлению и модернизации объектов инфраструктуры восточной части Украины, которые будут совместно согласованы украинской и немецкой сторонами в рамках двустороннего группы высокого уровня, а также обеспечит заключение отдельных соглашений для получения части финансирования в размере 200 млн евро для нужд общего фонда государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, данный законопроект был внесен на рассмотрение Верховной Рады президентом Украины Петром Порошенко 8 июля 2015 года.