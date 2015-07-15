В Беларуси участились случаи выявления фальшивых денег

За первое полугодие 2015 года на территории Беларуси зарегистрировано на 22,3% больше фактов фальшивомонетничества, чем за аналогичный период прошлого года (471 уголовное дело против 385), передает БЕЛТА.

Читайте такжеБеларусь на фоне сжатия рынка России намерена изменить географию экспортаПо данным МВД, в большинстве случаев предметом правонарушений стали доллары США (252 факта), практически треть приходится на российские рубли (137), чуть более 11% - на евро (53), около 5% (25) - на белорусские рубли. Также выявлены три факта сбыта поддельных китайских юаней, один - украинской гривни.

В лидерах среди подделок значатся банкноты номиналом $100, 5 тыс. российских рублей, 100 и 50 евро, Br200 тыс. и Br50 тыс. Наибольшее количество лжеденег ввезено в страну из России (64,8%), Литвы (9,4%), Польши (6,7%), Украины (5,4%), других стран Европы (8,1%).