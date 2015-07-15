Гривня на межбанке опустилась до 22,25 за доллар
12:29, 15 июля 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3650/24,5260 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 22,1518 грн/долл. / Фото УНИАН
В среду, 15 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,10/22,25 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3650/24,5260 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3890/0,3930 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,1518 грн/долл., к этому часу заключено 39 сделок на сумму 16,98 млн долл.
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