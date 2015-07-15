ВР ратифицировала конвенцию с Ирландией об избежании двойного налогообложения

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 народных депутатов при необходимых 226.

Законом ратифицируется Конвенция между правительством Украины и правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и доходы от отчуждения имущества и Протокол к ней, заключенные 19 апреля 2013 года в г. Киеве, которые вступают в силу с даты получения последнего письменного сообщения о завершении Договорными Государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления их в силу.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, отмечается, что благодаря действию Конвенции предприниматели обеих стран получат гарантии того, что доходы, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.

"Конвенция также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели этого другого государства", - отмечается в пояснительной записке.

Действие Конвенции распространяется на налоги на доходы и доходы от отчуждения имущества, собираемых от имени Договорного Государства или его административно-территориальных единиц, или местных органов власти, независимо от способа их взимания.

Налогами на доход и на капитал считаются все налоги, взимаемые с общей суммы дохода или с элементов дохода или капитала, включая налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества.

Налогами, на которые распространяется действие данной Конвенции, являются: в Украине - налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц; в Ирландии - налог на прибыль; универсальный социальный налог; корпоративный налог; налог на доходы от отчуждения имущества.

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Действие этой Конвенции распространяется также на любые идентичные или подобные по смыслу налоги, которые взимаются после даты подписания этой Конвенции, в дополнение к или вместо существующих налогов. Компетентные органы Договаривающихся Государств сообщают друг другу о любых существенных изменениях, произошедших в их налоговых законодательствах.