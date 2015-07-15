Дания и Швеция вслед за Великобританией отказались давать деньги Греции

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

По данным СМИ, чешский министр финансов Андрей Бабич также поддерживает позицию Осборна.

Ранее министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что будет блокировать любые попытки использовать деньги налогоплательщиков страны для финансовой помощи Греции.

Такая реакция стала ответом на обсуждения возможного привлечения средств ESM, обязательства по которому несут все 28 стран Евросоюза

Напомним, на саммите ЕС, который начался в воскресенье и завершился в понедельник утром, были согласованы принципы программы экономии в Греции.

Страны ЕС предоставят Афинам финансовую поддержку в обмен на проведение греческими властями ряда болезненных реформ.

Однако МВФ считает, что еврозона должна пойти на облегчение долгового бремени Греции, иначе третья программа финансовой помощи будет напрасной.