ЕС выделит Греции 35 миллиардов евро помощи

14:36, 15 июля 2015
Финансы
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Еврокомиссия планирует выделить из бюджета Европейского Союза для поддержки экономики Греции 35 млрд евро.

REUTERS

Как сообщает Еврокомиссия, "мандат Евросаммита, который состоялся 12-13 июля, поможет мобилизовать до 2020 года более 35 млрд евро для поддержки греческой экономики при условии выполнения требований, которые были согласованы Евросаммитом".

Комментируя такие планы, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция уже получила международного финансирования больше, чем вся Европа от Плана Маршалла США после Второй мировой войны.

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"По итогам договоренностей Евросаммита Европейская комиссия готова предпринять дальнейшие шаги, чтобы помочь Греции начать значительный экономический подъем и дать предложенным реформам лучший шанс: эти 35 млрд евро могут помочь Греции стать привлекательным местом для инвестиций и дать надежду подрастающему поколению. Этот новый старт для рабочих мест, и рост является вкладом комиссии", - подчеркнул президент ЕК.

Юнкер выразил надежду, что Европейский парламент и государства-члены ЕС "сыграют свою роль, чтобы мы могли быстро разблокировать деньги".

Напомним, на саммите ЕС, который начался в воскресенье и завершился в понедельник утром, были согласованы принципы программы экономии в Греции.

Страны ЕС предоставят Афинам финансовую поддержку в обмен на проведение греческими властями ряда болезненных реформ.

Однако МВФ считает, что еврозона должна пойти на облегчение долгового бремени Греции, иначе третья программа финансовой помощи будет напрасной.

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