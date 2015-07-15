"Укрспирт" в первом полугодии 2015 года заработал 86 млн грн.

Если сравнивать с первым полугодием 2014 года, прибыль предприятия увеличилась на 175%. Как отмечается в официальном пресс-релизе ДП «Укрспирт», высокие финансовые показатели монополиста напрямую связаны со снижением административных и операционных расходов и уменьшением закупочных цен на сырье.

«Мы уменьшили расходы на обязательные виды страхования, на консультационные и маркетинговые услуги, аренду. Также сбалансировали финансовые доходы и расходы для налаживания более эффективной работы», – прокомментировал Роман Иванюк.

По мнению экономического эксперта Александра Крамаренко, финансовый результат «Укрспирта» закономерен. «В целом история полугодового выведения «Укрспирта» из кризиса говорит об очень простых уроках: - нужно считать деньги, вести точный учет на производстве, оптимизировать затраты, ликвидировать схемы вывода денег в фирмы-«прокладки. И тогда ранее убыточное госпредприятие неожиданно для скептиков оказывается прибыльным. Что, кстати, хороший козырь и при возможной последующей приватизации – прибыльное предприятие всегда стоит дороже», - считает Крамаренко.

На сайте ДП также отмечается, что в течение января-июня 2015 г. свою прибыль компания направляла на погашение просроченной задолженности и модернизацию производства. Так, с начала года текущая кредиторская задолженность сократились на 143 млн. грн. Кстати, 2014 год предприятие завершило с убытком 532 млн. грн.

Напомним, в декабре 2014 года экс-директору ДП «Укрспирт» М. Лабутину было предъявлено уведомление о подозрении в растрате 172,5 млн грн. со счетов ГП "Укрспирт" и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн. После чего М. Лабутин бежал. 29 декабря 2014 г. исполняющим обязанности директора ДП «Укрспирт» назначен Роман Иванюк.