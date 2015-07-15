Нардепы изменили Налоговый кодекс в части трансфертного ценообразования

Законом определяется, что для контролируемых операций по вывозу в таможенном режиме экспорта и/или ввозу в таможенном режиме импорта товаров, имеющих биржевую котировку, установление соответствия условий контролируемой операции принципу “вытянутой руки” с целью налогообложения доходов (прибыли, выручки) налогоплательщиков, являющихся сторонами контролируемой операции, осуществляется по методу сравнительной неконтролируемой цены.

Для установления соответствия условий контролируемых операций принципу “вытянутой руки” используется диапазон цен на такие товары, сложившихся на товарной бирже.

Перечень товаров, имеющих биржевую котировку, и мировых товарных бирж для каждой группы товаров, определяет Кабинет министров.

Диапазон цен рассчитывается на основании биржевых котировок соответствующего товара за декаду, предшествующую проведению контролируемой операции.

Цены подлежат корректировке с учетом объема контролируемой операции, условий оплаты и поставки товаров, качественных характеристик, транспортных расходов.

Если в цепи хозяйственных операций между налогоплательщиком и его связанным лицом – нерезидентом право собственности на предмет такой операции, прежде чем перейти от налогоплательщика к связанному лицу – нерезиденту (в случае экспортных операций) или прежде чем перейти от связанного лица – нерезидента к налогоплательщику (в случае импортных операций), переходит к одному или нескольким несвязанным лицам, то такая операция для целей обложения налогом на прибыль предприятий считается контролируемой операцией между налогоплательщиком и его связанным лицом – нерезидентом.

Хозяйственные операции признаются контролируемыми, если одновременно выполняются следующие условия: годовой доход налогоплательщика от любой деятельности, определенный по правилам бухгалтерского учета, превышает 50 млн грн (за вычетом косвенных налогов) за соответствующий налоговый (отчетный) год; объем таких хозяйственных операций налогоплательщика с каждым контрагентом, определенный по правилам бухгалтерского учета, превышает 5 млн грн (за вычетом косвенных налогов) за соответствующий налоговый (отчетный) год.

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Определяются условия, при которых хозяйственные операции признаются соответствующими принципу “вытянутой руки”. Налоговый контроль за установлением соответствия условий контролируемых операций принципу “вытянутой руки” осуществляется путем мониторинга контролируемых операций и проведения проверок налогоплательщиков по вопросам полноты начисления и уплаты налогов во время осуществления контролируемых операций.

Если контролирующий орган во время выполнения функций налогового контроля выявил факты проведения налогоплательщиком контролируемых операций, отчет о которых не подан, он присылает уведомление о выявленных контролируемых операциях центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную налоговую и таможенную политику. Уведомление направляется средствами электронной связи не позднее 5 рабочих дней со дня выявления таких операций.

Налогоплательщик, в отношении которого осуществлялся налоговый контроль, информируется о направлении центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную налоговую и таможенную политику, уведомления о выявленных контролируемых операциях не позднее 5 рабочих дней со дня отправки такого уведомления.

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Непредставление налогоплательщиком отчета о контролируемых операциях и/или документации по трансфертному ценообразованию или невключение в такой отчет информации о всех осуществленных в течение отчетного периода контролируемых операциях влечет за собой наложение штрафа в размере:

300 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, - в случае непредставления (несвоевременного представления) отчета о контролируемых операциях; 1% суммы контролируемых операций, незадекларированных в представленном отчете о контролируемых операциях, но не более 300 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, за все незадекларированные контролируемые операции; 3% суммы контролируемых операций, по которым не была представлена документация, но не более 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, за все контролируемые операции, осуществленные в соответствующем отчетном году.

Уплата таких финансовых санкций (штрафов) не освобождает плательщика налога от обязанности подачи отчета о контролируемых операциях и/или документации по трансфертному ценообразованию.

База налогообложения операций по поставке товаров/услуг определяется исходя из их договорной стоимости с учетом общегосударственных налогов и сборов (кроме сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, который взимается со стоимости услуг сотовой подвижной связи, налога на добавленную стоимость и акцизного налога на спирт этиловый, который используется производителями - субъектами хозяйствования для производства лекарственных средств, в том числе компонентов крови и произведенных из них препаратов (кроме лекарственных средств в виде бальзамов и эликсиров).

Для контролируемых операций с резидентами, осуществленными до 1 января 2015 года, пропорциональное корректирование осуществляется по правилам, действовавшим до 1 января 2015 года.

Формирование отчета о контролируемых операциях и в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, документации по трансфертному ценообразованию за хозяйственные операции, осуществленные в 2015 году, осуществляется на основании и с учетом норм закона.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.