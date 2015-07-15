Еврокомиссия предлагает выдать Греции 7 миллиардов кредита на июль

15:12, 15 июля 2015
Финансы
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Предложение о выделении 7 миллиардов евро бридж-кредита является спорным, поскольку Великобритания и Чешская Республика выступили категорически против.

REUTERS

Европейская комиссия предлагает выделить Греции 7 миллиардов евро бридж-кредита (краткосрочного кредита) для покрытия финансовых нужд в июле при помощи Европейского Финансового Стабилизационного Механизма (ЕФСМ).

Об этом сообщает греческое издание Еkathimerini со ссылкой на Reuters.

Документ, на который ссылается Reuters, предполагает выдачу бридж-кредита сроком на 3 месяца, который должен быть погашен ЕФСМ за счет средств, которые Греция возьмет из фонда срочной помощи еврозоны. Всего же ЕФСМ предусматривает выплату 86 миллиардов евро срочной помощи в течение следующих 3 лет.

Предложение о бридж-кредите является спорным, поскольку Великобритания и Чешская Республика были категорически против его выделения.

Согласно предложению Еврокомиссии, Греция получит весь 7-миллиардный бридж-кредит одним платежом, что позволит ей в понедельник выкупить свои долговые облигации, которые принадлежат Европейскому центральному банку и погасить свой просроченный кредит Международному валютному фонду.

Предложение Еврокомиссии, которое будет принято министрами финансов стран еврозоны самое позднее в среду, предполагает выдачу Греции краткосрочного кредита только в случае, если ее парламент одобрит необходимые реформы.

Данные реформы предполагают увеличение налога на добавочную стоимость доходов на 1 процент ВВП в год, реформирование пенсионной системы и укрепление независимости греческого бюро статистики.

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Чтобы ускорить выдачу кредита, Еврокомиссия, которая будет одалживать деньги, разрешает сделать это при помощи закрытого индивидуального размещения краткосрочный долговых ценных бумаг.

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