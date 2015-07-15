Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о кредитовании малых и средних предприятий

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 народных депутатов, при необходимых 226.

Соглашение было подписано 24 декабря 2014 года в г. Киеве.

В заключении Главного научно-экспертного управления ВР отмечается, что условия привлечения займа: сумма кредита – эквивалент 400 млн евро; ставка процентов – Euribor+спред или Libor+спред, или фиксированная ставка; льготный период – 3 года; общий период погашения кредита – 10 лет, включая льготный; валюта кредита – евро и доллар США.

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Проект является самоокупаемым, средства будут предоставляться банкам-посредникам и конечным бенефициарам на платной возвратной основе.

Реализация проекта предусматривает финансирование инвестиционных проектов конечных бенефициаров средствами займа ЕИБ в размере не более 50% стоимости проекта. Финансирования оставшихся 50% стоимости субпроекта будет осуществляться собственными средствами банков-участников или средствами конечных бенефициаров. Ожидается аккумулировать финансовых ресурсов в объеме до 800 млн евро.

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Соглашение предусматривает привлечение в реальный сектор экономики долгосрочных финансовых ресурсов; внедрение мероприятий по модернизации производства и увеличению эффективности производственных мощностей; ускорение снижения энергоемкости субъектов хозяйствования и улучшение платежного баланса за счет уменьшения импорта энергоносителей.