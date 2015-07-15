Путин дал добро на ликвидацию Министерства по делам оккупированного Крыма

В России можно ликвидировать Министерство по делам аннексированного Крыма, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам главы кабмина, интеграцию оккупированного Крыма в РФ в дальнейшем можно возложить на Минэкономразвития.

"Работа по дальнейшей интеграции Крыма... - эти задачи можно было бы возложить на Министерство экономического развития", - заявил Медведев.

Читайте такжеКрымчане завалили оккупационную власть жалобами на задержку пенсий и зарплатТакже сообщается, что премьер предложил ввести в состав нелегитимных правительств оккупированных Крыма и Севастополя ряд федеральных замминистров.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьер-министра Дмитрия Медведева об упразднении министерства.

Министерство по делам оккупированного Крыма создавалось весной 2014 года для обеспечения интеграции полуострова в российское правовое и экономическое пространство. В частности, ведомство разработало Федеральную целевую программу развития аннексированных Крыма и Севастополя до 2020 года, ее финансирование составило более 700 млрд рублей.