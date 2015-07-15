Украина сократила экспорт товаров в Россию на 60%, импорт - на 66%

Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-мая 2015 года составил 909,2 млн долл., что в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 364,7 млн долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

В январе-мае по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 35,9% - до 15,437 млрд долл., импорт - на 38,8%, до 14,528 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,06 (в январе-мае 2014 года – 1,02).

Согласно сообщению, внешнеторговые операции в январе-мае проводились с партнерами из 205 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-мае 2015 года, по сравнению с январем-маем 2014 года, снизился на 33,5% - до 5,165 млрд долл., и составил 33,5% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 25,6% - до 6,154 млрд долл., и составил 42,4% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 60,3%, до 1,869 млрд долл., объем импорта за этот период снизился на 66,3%, до 2,387 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-апреля 2015 года составил 597,5 млн долл., что в 2,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 215,7 млн долл.

По итогам 2014 года дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 29 раз - до 468,3 млн долл.