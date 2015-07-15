Путин хочет, чтобы Украина выплатила России $3 миллиарда из кредита МВФ

Россия ожидает погашения выкупленных ею евробондов Украины на 3 миллиарда долларов в обозначенные сроки — в декабре 2015 года — из средств, которые страна получит от МВФ.

Такая позиция была озвучена в среду на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства, сообщают РИА Новости.

Глава государства поинтересовался у министра финансов Антона Силуанова, продолжит ли Украина получать кредиты МВФ.

"Ситуация ведь непростая, и нас это касается", — сказал президент, уточнив, о каком размере финансовой помощи идет речь.

"По Украине в целом подготовлена программа поддержки МВФ, общий объем программы с учетом реструктуризации (долга перед частными кредиторами — ред.) — чуть больше 40 миллиардов долларов… Порядка 5 миллиардов долларов США до конца года для того, чтобы выполнить Украине свои обязательства", — ответил Силуанов.

"Из них 3 миллиарда — нам", — уточнил Путин.

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В свою очередь глава Минфина подтвердил, что действительно в декабре наступит срок погашения Украиной евробондов на указанную сумму.

"Мы ждем погашения в соответствии с графиком", — сказал Силуанов, отметив, что Минфин находится во взаимодействии с украинскими коллегами.