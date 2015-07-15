Гонтарева рассказала, когда отменят валютные ограничения

Национальный банк Украины отменит административные ограничения на валютном рынке после достижения Министерством финансов соглашения с кредиторами о реструктуризации части внешнего долга Украины.

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

"Мы с Международным валютным фондом уже создали программу отмены валютных ограничений. Следующая большая отмена ограничений будет после того, как наше Министерство финансов закончит реструктуризацию долга. Если в июле завершит - то в июле, если в сентябре - то в сентябре", - сказал она.

По словам Гонтаревой, важным условием отмены Национальным банком административных ограничений является также принятие парламентом в четверг, 16 июля, предусмотренных программой МВФ законов, которые откроют путь для получения второго транша в размере 1,7 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июне принял решение продлить на три месяца, до 3 сентября 2015 года, действия ряда ограничений на валютном рынке. В частности, НБУ продлил до 3 сентября требование по обязательной продаже экспортерами 75% валютной выручки, ограничение по 90-дневному предельному сроку экспортно-импортных расчетов и ограничение на покупку банками безналичной валюты по собственным операциям до 0,1% регулятивного капитала в день. Регулятор также продлил ограничения на снятие наличной валюты по депозитам до эквивалента 15 тыс. грн в сутки и по продаже наличной валюты до эквивалента 3 тыс. грн в сутки в одни руки. Введенные ограничения были призваны стабилизировать отток вкладов из банковской системы и остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 20,5-23,5 грн/долл. в течение последних трех месяцев.