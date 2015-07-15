Гривня закрыла межбанк на уровне 22,20 за доллар

В среду, 15 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,05/22,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1640/24,3260 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3900 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,1073 грн/долл., к этому часу заключено 517 сделок на сумму 345,01 млн долл.