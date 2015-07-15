Нацбанк завершил очистку банковской системы – Гонтарева

Национальный банк Украины завершил очистку банковской системы от проблемных банков, что является первым этапом стратегии развития банковского сектора Украины.

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

"Нацбанк завершил очистку банковской системы", - сказала она.

Гонтарева уверена, что банки первой-второй группы по активам находятся в безопасности.

«Да», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалки.

Как сообщал УНИАН, в рамках процесса очистки банковской системы в 2014-2015 Нацбанк признал неплатежеспособными 55 банков, они в настоящее время выводятся с рынка Фондом гарантирования вкладов физлиц. Сумма выплат, которые Фонд должен осуществить 1 млн вкладчикам указанных банков, составляет 56 млрд грн.

Нацбанк может признать входящий в группу крупнейших банк «Финансы и кредит» неплатежеспособным в случае невыполнения его акционером утвержденного плана капитализации банка до конца лета.