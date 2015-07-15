НБУ дал Жеваго время до конца лета, чтобы решить проблемы банка "Финансы и кредит"

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

"Все написано на бумаге. Если акционер выполнит свои обязательства - все будет хорошо, если нет - в Фонд гарантирования… Срок - до конца лета", - сказала она.

По ее словам, основной акционер банка - народный депутат Константин Жеваго взял на себя обязательства конвертировать в капитал 1,5 млрд грн депозитов крупных юридических и физических лиц и, кроме того, погасить 4 млрд грн кредитов, выданных инсайдерам.

«Нацбанк до последнего работает с акционером, с тем, с которым можно работать, если он опознан, идентифицирован, если дает обязательства. Нацбанк, как кредитор последней инстанции, обязан помогать капитализировать банк - это наша функция», - подчеркнула Гонтарева.

Читайте такжеБанк "Финансы и Кредит" получил 750 миллионов гривень для выполнения обязательств перед вкладчиками

Как сообщал УНИАН, акционеры банка «Финансы и Кредит» на своем собрании 17 августа рассмотрят вопрос увеличения уставного капитала финучреждения на 46,4% - до 7,888 млрд грн.

По итогам первого квартала 2015 года банк получил убыток в размере 715,7 млн грн, что в 13 раз больше убытка за аналогичный период прошлого года в 54,7 млн грн.

Первый замглавы Национального банка Украины Александр Писарук в начале апреля сообщил, что проблема в банке «Финансы и Кредит», который, по сведению его клиентов, нарушает сроки выполнения обязательств, решится в течение ближайших месяцев.

Читайте такжеВ Фонде гарантирования надеются, что Жеваго сможет вывести "Финансы и Кредит" из кризиса

Справка УНИАН. Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (45,92%) и F&C Realty (41,58%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.