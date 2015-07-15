Нацбанк продолжает опускать официальную гривню – на завтра курс 22,10 за доллар

За інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2210.7282 (15 липня – 2199.5345)

100 EUR – 2433.7907 (15 липня – 2426.3065)

10 RUR – 3.9015 (15 липня – 3.8604)

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,05/22,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1640/24,3260 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3900 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,1073 грн/долл., к этому часу заключено 517 сделок на сумму 345,01 млн долл.