Парламент Греции одобрил законопроект для получения помощи кредиторов

Об этом сообщают РИА Новости.

Большинство депутатов парламента Греции поддержали законопроект "Срочные меры для проведения переговоров и заключения соглашения с Европейским механизмом поддержки (ESM)", принятие которого является условием возобновления предоставления ликвидности греческим банкам и начала новой программы помощи для спасения экономики страны.

В 300-местном парламенте "за" проголосовали 229 депутатов, "против" — 64, воздержались — 6.

Закон поддержали большинство депутатов от партий правительственной коалиции СИРИЗА и "Независимые греки" (АНЭЛ), а также оппозиционных "Новой демократии", ПАСОК и "Потами" ("Река"). Выступили против депутаты Компартии Греции и ультраправой "Золотой зари".

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Среди проголосовавших "против" были депутаты от СИРИЗА министр энергетики Панайотис Лафазанис, бывший министр финансов Яннис Варуфакис, подавшая в отставку замминистра финансов Надя Валавани, первый замминистра здравоохранения Димитрис Стратулис, первый замминистра обороны Костас Исихос. Против проголосовали около 30 депутатов СИРИЗА, несколько воздержались.

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Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас может уйти в отставку, если парламент не поддержит пакет реформ, согласованный с кредиторами.