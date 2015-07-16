Парламент Греции одобрил законопроект для получения помощи кредиторов
Парламент Греции одобрил законопроект, необходимый для получения помощи от кредиторов.
Об этом сообщают РИА Новости.
Большинство депутатов парламента Греции поддержали законопроект "Срочные меры для проведения переговоров и заключения соглашения с Европейским механизмом поддержки (ESM)", принятие которого является условием возобновления предоставления ликвидности греческим банкам и начала новой программы помощи для спасения экономики страны.
В 300-местном парламенте "за" проголосовали 229 депутатов, "против" — 64, воздержались — 6.
Закон поддержали большинство депутатов от партий правительственной коалиции СИРИЗА и "Независимые греки" (АНЭЛ), а также оппозиционных "Новой демократии", ПАСОК и "Потами" ("Река"). Выступили против депутаты Компартии Греции и ультраправой "Золотой зари".
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Среди проголосовавших "против" были депутаты от СИРИЗА министр энергетики Панайотис Лафазанис, бывший министр финансов Яннис Варуфакис, подавшая в отставку замминистра финансов Надя Валавани, первый замминистра здравоохранения Димитрис Стратулис, первый замминистра обороны Костас Исихос. Против проголосовали около 30 депутатов СИРИЗА, несколько воздержались.
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Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас может уйти в отставку, если парламент не поддержит пакет реформ, согласованный с кредиторами.