Доллар укрепляется к евро на заявлениях главы Федрезерва США

На мировых торгах в четверг, 16 июля, доллар дорожает по отношению к евро на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о планах повышения процентной ставки, передает ПРАЙМ.

Так, курс евро к доллару уже опустился до 1,0934 доллара с 1,0949 доллара. Курс доллара к иене увеличился до 123,81 иены со 123,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) вырос на 0,11% - до 97,27 пункта.

Читайте такжеМВФ призвал ФРС отложить повышение ключевой ставки до 2016 годаГлава ФРС в среду, 15 июля, вновь подтвердила намерение повысить базовую процентную ставку в течение 2015 года. По ее словам, если экономика страны продолжит расти, то это позволит регулятору повысить ставку и начать нормализацию монетарной политики. Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с конца 2008 года на фоне медленного восстановления экономики страны после кризиса.

Кроме того, Федрезерв сообщил о росте промышленного производства в стране по итогам июня на 0,3% в месячном выражении. Статистика оказалась лучше прогноза аналитиков. Загрузка промышленных мощностей в июне увеличилась по сравнению с показателем мая на 78,2% и составила 78,4%.

Некоторое влияние на европейскую валюту также оказывают сообщения из Греции. Утром в четверг большинство депутатов парламента страны поддержало законопроект "Срочные меры для проведения переговоров и заключения соглашения с Европейским механизмом поддержки", принятие которого является условием возобновления предоставления ликвидности греческим банкам и начала новой программы помощи.