Россия из-за нехватки средств заменит соцпособия на "критерии нуждаемости" - СМИ

В России разработан пакет законопроектов об оптимизации отдельных социальных льгот с учетом применения критериев нуждаемости, передает РБК.

Документы подготовило Минтруда по поручению президента.

На оплату по новой схеме ведомство предлагает перевести четыре категории льгот — пособия на ребенка, дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медработникам и фармацевтам, компенсацию расходов на оплату жилых помещений сельским учителям, а также компенсацию родителям дошкольного образования.

Читайте такжеКудрин: доля российской экономики в мировой сократится до исторического минимумаВ год региональные бюджеты тратят на социальных выплаты более 1,1 трлн руб., по оценке Минтруда. В том числе, по данным, которые приводит министерство, социальную поддержку получают 3,4 млн неработающих пенсионеров, 2,7 млн малоимущих граждан, 6,7 млн многодетных семей и одиноких родителей. Расходы на эти категории льгот составляют около 766,5 млрд руб. Именно эту сумму и предлагается отрегулировать по принципу критериев нуждаемости. Их будут устанавливать регионы.

Самостоятельно определять меры социальной поддержки регионам уже разрешено действующим законодательством. Для стимулирования местных властей устанавливать критерии нуждаемости для льготников предлагается ввести понижающий коэффициент при распределении субсидий из федерального бюджета. Обязательный учет категорий нуждаемости предлагается закрепить в Бюджетном кодексе.

Льготников Минтруда предлагает учитывать в федеральном регистре лиц, имеющих право на меры социальной защиты. Ведение этого регистра предлагается передать Пенсионному фонду — эта работа должна быть отдельно оплачена из федерального бюджета. Сбор, обработку и передачу сведений о гражданах, имеющих право на соцподдержку, предлагается передать территориальным органам соц­страха.

При разработке законопроектов Минтруда учитывало позицию других министерств, часть их более жестких предложений удалось отбить, говорит источник РБК в социальном блоке правительства. Правда, он оговаривается, что все еще может поменяться при обсуждении документов.