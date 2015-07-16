Украина и Комитет кредиторов продолжат консультации на следующей неделе

Украина и Комитет кредиторов проведут на следующей неделе консультации для скорейшего завершения переговоров о реструктуризации части внешнего долга, говорится в совместном заявлении Министерства финансов Украины и Комитета кредиторов, текстом которого располагает УНИАН.

"В ходе встречи в Вашингтоне был достигнут дальнейший прогресс по ряду существенных вопросов. По результатам встречи стороны договорились сосредоточить свое внимание на устранении разногласий по позициями. Дополнительные встречи между двумя сторонами запланированы на следующей неделе с общей целью завершения реструктуризации долга Украины как можно скорее", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что состоявшаяся 15 июля встреча в Вашингтоне между украинской делегацией во главе с министром финансов Украины Натальей Яресько и членами Специального комитета кредиторов стала возможной благодаря прогрессу, достигнутому в ходе дискуссий по техническим вопросам между сторонами в течение последних двух недель, в том числе, во время трехсторонней встречи 30 июня с участием Международного валютного фонда, а также во время телефонного разговора между сторонами на прошлой неделе.

Как сообщал УНИАН, глава Министерства финансов Украины Наталья Яресько 15 июля провела в Вашингтоне личную встречу с комитетом кредиторов, для обсуждения проводимой Украиной реструктуризации части государственного долга.

В рамках программы с МВФ Украина ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации части госдолга, в результате которых рассчитывает за счет продления сроков уплаты, снижения купона и частичного списания номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

В конце июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.

По ее словам, возможный мораторий не окажет существенного влияния на внутренний рынок Украины, в то время как некоторые эксперты прогнозируют в этой связи девальвацию гривни на 20%.