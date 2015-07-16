Яресько: технический дефолт не повлияет на курс гривни, а наоборот - может его улучшить

В Министерстве финансов заявляют о положительных сдвигах в переговорах с международными кредиторами и обещают стабильную гривню несмотря на все опасения украинцев.

Об этом сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько, передает ТСН.

Глава Минфина подчеркнула, что не может с абсолютной точностью сказать, будет ли в Украине дефолт. Однако посоветовала раньше времени не паниковать, потому что, скорее всего, это будет технической дефолт.

"Очевидно, здесь есть психологический эффект, и поэтому я прошу всех не преувеличивать значение, которое этот технический дефолт может иметь для нашего народа. На банковскую систему он не влияет напрямую, на счета наших граждан в банках также. Это - не Греция, это - не та ситуация", - отметила Яресько.

Яресько не исключает возможности моратория на выплаты, однако конкретных планов и дат еще нет.

Вместе с тем, пообещала министр, мораторий на выплаты никоим образом не повлияет на стабильный курс гривни, а наоборот - может его улучшить.

"По моему мнению, согласно экономической арифметике не должно быть какого-либо негативного влияния на гривну. Как раз, если говорить арифметически, деньги – валюта, которая должна быть использована на платежи, вышла бы из страны, а с приостановкой платежей она остается в стране. Арифметически это для гривни лучше", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов достигли значительного прогресса в ходе переговоров 15 июля в Вашингтоне о реструктуризации внешнего долга.