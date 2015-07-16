МВД проводит обыски в "Укрзализныце", НКРЭКУ и ГП "Энергорынок" по делу о коррупции в энергопоставках

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил, что следственные действия ведутся в рамках расследования дела о контрактах на поставку электроэнергии железной дороге.

Ранее источник в «Укрзализныце» сообщал, что первый обыск сотрудники МВД проводят в кабинете советника генерального директора по финансовым вопросам Дмитрия Попеля. В пресс-службе «Укзализныци» обыски на госпредприятии пока не комментируют, предлагая дождаться окончания процессуальных действий.

По предварительным данным, правоохранители установили связь ряда высокопоставленных сотрудников «Укрзализныци» с компаниями - поставщиками электроэнергии. В частности, сообщается, что следственные действия ведутся в отношении заместителя начальника Главного управления по энергосбыту Валерия Людмирского.

По данным liga.net, ранее Максим Бланк, который на тот момент исполнял обязанности гендиректора «Укрзализныци», дал указание осуществлять закупку электроэнергии на оптовом рынке и подготовить проведение новых тендеров на закупку электроэнергии, где, среди прочего, будет оцениваться налоговая чистота поставщиков.

Как сообщает издание, поясняя свое решение, Бланк отметил, что на протяжении многих лет «Укрзализныця» закупает электроэнергию на оптовом рынке и у независимых поставщиков. Независимые поставщики, в свою очередь, покупают электроэнергию там же, на оптовом рынке электроэнергии.

"Так случилось, что на протяжении многих лет независимые поставщики не меняются - их три - Укрэнерготранзит, ГазЭнерго и Энерготраст. И так случилось - все они аффилированные между собой. Налицо многолетний сговор с доходной частью - 400-500 млн грн в месяц. За годы работы этой схемы, энергопоставщики обзавелись покровителями в самых высоких кабинетах. И явно не планировали терять такой лакомый кусок доходов, как УЗ", - отметил Бланк.

По его словам, полученные от УЗ деньги энергопоставщики "сливали в налоговые ямы или выводили в оффшор". "Налоговая вскрыла эти потоки и сообщила нам. Для УЗ такой поставщик - это, как минимум, риск непризнания налогового кредита", - приводит liga.net слова экс-руководителя «Укрзализныци».